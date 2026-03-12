石油の備蓄について高市首相は11日夜、各国に先駆けて日本単独での放出を発表しました。日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が、そのオモテとウラ側を解説します。■「日本が率先して」高市首相のこだわりだった──まずオモテの動きとして「日本単独の先行放出」は、異例の決定だったのですよね？おっしゃる通りです。石油備蓄の放出は、国際的に連携、協調して行う「協調放出」が一般的で、日本が単独で先に放出を表