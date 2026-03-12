5回無失点だった巨人・山城＝みずほペイペイドーム巨人でドラフト3位新人の山城は球が走り、5回無失点で先発枠入りへアピールした。泉口は5戦連続安打。ソフトバンクの開幕投手を担う上沢はフォークボールの切れが良く、6回2/3を1失点で7三振。柳田がオープン戦初の2安打。7回途中1失点だったソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドーム