◇プロ野球オープン戦 巨人1-0ソフトバンク（12日、みずほPayPayドーム）巨人がソフトバンクと対戦し投手陣が好投、1-0で勝利しました。前日は6人の投手を送り15失点で敗れた巨人。この日の先発のマウンドに上がったのは、ドラフト3位のルーキー・山城京平投手。初回は先頭を空振り三振、続く打者にはフォアボールを与えますが3番・柳田悠岐選手をショートゴロのダブルプレーに打ち取ります。2回に新加入のダルベック選手のタイム