宇宙飛行士の野口聡一氏が１３日、都内で行われた映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（２０日公開）ジャパンプレミアイベントに登場した。本作は、アンディ・ウィアーによる大ベストセラー小説を実写映画化。ライアン・ゴズリングが主演を務めたＳＦの超大作だ。野口氏は、過去に３回宇宙へ行ったことがある。映画は「宇宙物の超大作。原作も評判いいですし、巨大スクリーンで見られるのが楽しみ」と期待を寄せた。Ｓ