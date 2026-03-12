俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの肩出し衣装ショットを披露した。「カレンダーイベント」高橋さんは、「カレンダーイベント」といい、自身のカレンダーの発売記念イベントを行ったことを報告し、ワンショルダーの衣装を着こなした姿や笑顔で手を振る動画を投稿した。「楽しかったです！」「特別な時間をありがとうございました！」とつづっていた。つづけて、「また