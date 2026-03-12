県教育委員会は、セクハラ行為などをしたとして県内の学校の教諭ら4人を懲戒処分にしたと発表しました。複数の生徒と私的なやりとり…別の女性に身体的接触も 県教育委員会によりますと、熊毛地区の中学校に勤務する23歳の男性講師は、去年、SNSを使って、勤務する学校の複数の生徒と私的なやりとりをし、その一部に好意を伝えるような不適切なメッセージを送ったということです。 この男性講師は、別の県内の女性に対して