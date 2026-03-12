続いて、今月19日から始まる春の選抜高校野球大会です。県代表・神村学園の持ち味は、「つなぐ打線」。大会を前に、選手に意気込みを聞きました。 2年ぶり、7回目のセンバツ高校野球に臨む神村学園。初戦の相手は、春連覇を目指す横浜高校です。 （梶山侑孜主将・新3年）「横浜が隣に来た時に、自分もとてもうれしく、わくわくにすぐに変わった。チーム全体としてもとても楽しみな試合」 （小田大介監督）「綺麗に勝てる