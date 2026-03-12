九州新幹線が全線開業して、きょう12日で15年です。こちら、新幹線の車内の画像ですが、乗せているのは、引っ越しの荷物です。 はらおび人口減少が進む中、九州新幹線は、客の輸送だけに頼らない、収益の多角化も進んでいます。 15年前の2011年3月12日。九州新幹線は、東日本大震災の翌日に鹿児島中央と博多の間で全線開業しました。 現在、鹿児島中央ー博多間を最短1時間16分、鹿児島中央ー新大阪間を3時間42分