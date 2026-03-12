県の新年度当初予算案は、総額9207億円余りで、2年連続のプラス編成となっています。ニューズナウでは、予算案を検証するシリーズをお伝えします。今回は、少子化対策と子育て支援です。新年度の予算案 子育て関連に585億円 県内の去年の出生数は過去最少の9209人。2年連続の1万人割れが続き、少子化が止まりません。 県は新年度の予算案で、結婚・子育て関連事業に今年度より83億円多い585億円を計上しました。 （