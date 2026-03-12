ドル買い一服、ドル円は１５８円台後半有事リスク長期化への警戒継続も＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが一服している。有事リスク長期化への警戒は継続しており、欧州株や米株先物・時間外取引はマイナス圏で推移している。原油高が長期化することが警戒される中、独債利回りが上昇、短期金融市場ではECBの７月利上げをすでに織り込んでいる。ただ、ドル円は159円台での取引は続かず、ロンドン時間には158.