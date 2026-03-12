日本でも人気を集めた韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」や「奇皇后」などで知られる女優のハ・ジウォン（４７）が、初めて単独でバラエティー番組に挑戦すると１２日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。新ウェブバラエティー「２６学番ジウォンです」ではハ・ジウォンが大学の新入生となり、Ｚ世代と交流しながら学生生活を送る姿が披露されるという。同メディアによると、チャーミングな魅力で長年愛