高市内閣の松本洋平文科相に不倫スキャンダルが浮上。一部週刊誌に報じられ、12日の国会で野党から追及を受け、険しい表情で陳謝しました。松本文科相：皆さま方におわび申しあげたい。本当に申し訳ございませんでした。妻とは、家族とは既にいろいろと話をしていて、妻からも大変大きな叱責を当時いただいたところ。第1次高市政権で初入閣した松本文科相。妻と2人の子供を育てる父親でもあります。しかし、大臣就任前に既婚女性と