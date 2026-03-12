高市首相は１２日夜、中東諸国の駐日大使らとの面会など公務を急きょとりやめ、首相公邸で医務官の診察を受けた。首相周辺によると、風邪の疑いがあり、休息が必要だと判断した。政府高官は記者団に「ここ最近、せき込む様子があったが、大丈夫だ」と述べ、今後の公務に大きな支障はないと説明した。首相はこの日、衆院予算委員会で約７時間の審議をこなした。その後、湾岸協力会議（ＧＣＣ）加盟国の駐日大使らとの面会と、