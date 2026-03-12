「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）西関脇の高安（３６）＝田子ノ浦＝が無傷の５連勝だ。ホープの義ノ富士（伊勢ケ浜）を問題にしなかった。踏み込んで左を差し、がっちり上手も取って力強く寄りきった。「立ち合いから流れが良かった。理想の相撲。組み止めてまわしを取れた」とうなずいた。５連勝の序盤を「全体的に内容がいい」と振り返った高安。悲願の初優勝に期待を膨らませた。八角理事