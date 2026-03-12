衆院議院運営委員会は１２日の理事会で、本会議で記名投票を行う際の議員名点呼について、人工知能（ＡＩ）の合成音声で読み上げることを決めた。衆院事務局職員の負担軽減や読み間違いの防止につなげる。次回の記名投票から実施する。これまでは職員が議員名の書かれた名簿を議場内で読み上げていたが、今後は職員がＡＩ合成音声を再生する。不具合で再生できない場合は、従来通り職員が読み上げる。