吉田朱里が、出産前日に撮影していたスキンケア動画を自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】吉田朱里、出産前も「お肌プルプル」） 吉田は、2026年1月30日に長女を出産したことを報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」「慣れないことだらけですが自分らしく家庭とお仕事を