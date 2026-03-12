元オリックスのアダム・ジョーンズ（40）が3月9日、自身のXを更新し、東京ドームで撮影した侍ジャパンの山本由伸（27）らとのオフショットを公開した。2020年、2021年にオリックスでプレーしたジョーンズは、WBCで熱気に包まれる球場を訪れており、投稿は日本のファンの間でも注目を集めている。 【画像】「陛下の前でホームラン打てて…」60年ぶり“天覧試合”で劇的逆転勝利！天皇ご一家の横