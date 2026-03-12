【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から「死んだふり」の映像が、3月13日22時にYouTubeでプレミア公開される。 ■「死んだふり」は2025年4月に加入した四期生による初めての楽曲 「死んだふり」は2025年4月に加入した四期生による初めての楽曲。四期生は6月の『四期生 First Showcase』を経て、『5th TOUR 2025 “Addiction”』に