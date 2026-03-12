七回２死。二塁打を放った横浜・江坂＝奈良県生駒市の近大総合グラウンド第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜は１２日、奈良県生駒市の近大総合グラウンドで近大付（大阪）と練習試合を行い、１０−１で快勝した。横浜は１−０の三回、４番川上慧が右翼へ２ランを放ち、序盤から主導権を握った。先発したエース織田翔希は１０奪三振を含む６回無失点と相手打線を圧倒した。１３日は京都府内で練習