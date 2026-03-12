◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封負けを喫した。先発は、２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手が内定している上沢が務めた。２回１死二塁でダルベックに右前適時打を打たれたが、追撃は許さなかった。フォークでも空振り三振を奪うなど、５、６回は３者凡退。７回１死一、二塁で小林からこの日７個目の三振を奪い、木村光にマウンドを託した。その後もヘル