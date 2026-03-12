◆第２８回阪神スプリングジャンプ、Ｊ・Ｇ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル）新天地に移った相棒と、王者に立ち向かう。小牧加矢太騎手＝栗東・フリー＝とネビーイームは、今回でコンビ１５戦目。昨年は中山グランドジャンプ、中山大障害でともにエコロデュエルの２着に敗れた。再戦に向け、鞍上は「何とか巻き返したい」と闘志を燃やす。ネビーイームは、佐々木厩舎の定年解散により中竹厩舎に転厩。日々