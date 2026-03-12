西日本交流レース第５５回白鷺賞が１２日、姫路競馬場のダート２０００メートルで１２頭（地元８、名古屋１、高知３）によって争われ、３番人気ヘラルドバローズ（小谷哲平騎手）が重賞初制覇を飾った。２周目３コーナーで先頭に立つとそのまま押し切り快勝。２着にもラッキードリームが入り新子厩舎勢が上位を独占した。１番人気に支持されたジグラートは６着に終わった。昨年１０月に兵庫に転入してきたヘラルドバローズが、