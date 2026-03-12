熊本県営業部長兼しあわせ部長として大人気のキャラクター「くまモン」の誕生日イベント「ハピバ！くまモン２０２６〜くまモン誕生日スペシャル」が１２日、熊本市中央区の「くまモンスクエア」で開催された。２０１１年３月の九州新幹線全線開業をきっかけに誕生したくまモンは、ここ一番の正装「レインボー蝶ネクタイ」の衣装で登場。満員のお客様からのお祝いの歌と、「ハピバ！くまモン２０２６」のテーマ「世界に向かって