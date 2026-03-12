クイズ集団「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」としてＹｏｕＴｕｂｅなどで活動する東問、東言が１２日、都内で「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。兄の問は東京都立大、弟の言は東大を卒業したエリート双子。「８３年の（『映画ドラえもんのび太の海底鬼岩城』）を見たことがあって、違いを比べるのが楽しい。前の作品にいなかったキャラクター、なかったシーンがあると