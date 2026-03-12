撮影◎マスダレンゾなとりが2月18日(水)と19日(木)の2日間にかけて開催した、自身初の日本武道館での単独公演＜3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞より、公演の幕開けを飾った「セレナーデ」のライブ映像公開した。なとりは2024年にZepp Shinjukuでの初ライブを皮切りにライブ活動を開始し、約2年という早さで超満員の日本武道館2日間公演を実現した。また、同公演は新曲「セレナーデ」ライブ初披露の場でもあり、今回公開された映像は来