男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが１２日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。「みなさまへ」と書き出し、「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と明かし、大きなお腹の姿を披露。「担当している『カミング』『キャッチ！』の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」と伝えた。「