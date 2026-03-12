Soalaが、「声の軌跡」のスペシャル映像を公開した。本映像は、3月7日に大阪・心斎橋アメリカ村 三角公園前RIBIAビジョンステージにて開催した＜スペシャルフリーライブ” Soala Special Street Live 〜Our Story〜”＞の際に撮影されたもの。これまで、音楽を通じて希望と勇気を届けることを使命として歌い続けてきたSoalaへ、人生が救われたというファン1人1人の声と想いが、「声の軌跡」の楽曲と共に紡がれた映像になっていると