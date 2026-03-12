◆大相撲▽春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）西十両６枚目・嘉陽（中村）が、東十両５枚目・輝（高田川）を押し出して、３勝目を挙げた。「下に入っていくつもりだったが、押し返せて良かった」と振り返った。今場所は場所前から連日、師匠の中村親方（元関脇・嘉風）の知り合いが部屋の宿舎へ来て、料理をふるまっているという。「昨日はオムライスを作ってもらった。その後に部屋のみんなでピザを食べに連れ