毎日使うバッグは、見た目だけでなく機能性も重視したい！ そんな大人女性におすすめしたいのは【ワークマン】から登場した、まさに“しごでき”なバッグ。2WAYや3WAYで使えて、複数ポケット付きや撥水など機能性優秀なのも魅力です。手に取りやすい価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 通勤に◎ ノートPCが収納できる2WAYバッグ 【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトートバ