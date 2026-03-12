&TEAMが、4月21日にリリースする3rd EP『We on Fire』のプロモーションスケジュールを公開した。これにより、来る3月14日0時に収録曲「桜色Yell」の先行配信がスタートし、4月13日にはMVの公開と全曲バンドル先行配信もスタートすることが明らかになった。公開されたプロモーションスケジュールは、マッチ箱と火のついたマッチをモチーフにしたデザインで、再び火が付き燃え上がる瞬間が印象的に表現されている。スケジュール