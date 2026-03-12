実はちょっぴり苦手な、娘のお友達。しかしその子が語った「ある言葉」に、思わずハッとして！？筆者の友人N子が体験した子育てエピソードをご紹介します。 大人びた娘のお友達 小学4年生の娘のお友達、Yちゃん。 娘とは登下校も一緒で、放課後も毎日のように遊ぶほど仲良しですが、実は私はYちゃんが少し苦手でした。 Yちゃんは挨拶もきちんとするし、敬語も使えて、成績も優秀。でも、小学4年生にしては大人びたとこ