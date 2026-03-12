◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）十両・朝翠龍（高砂）が同・西ノ龍（境川）との大阪出身対決を制した。２度、立ち合いで合わなかったが鋭い出足で右をねじ込み、一気に前へ。そのまま寄り切った。「焦らずいけた」。走れたことについて「意識はしてないけれど、足の状態を意識している」と振り返った。西ノ龍とは同郷。「同時に新十両という意識はあるかな」。２月には日体大の同級生である横綱・大の