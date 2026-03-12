betcover!!が、4月27日に東京・渋谷WWWにて2マンライブ＜WWW presents betcover!! × ハシリコミーズ＞を開催することを発表した。チケットは、3月14日10時からe+にて先着先行受付を開始する。なお、先着先行で予定枚数に達した場合、一般発売は行われない予定だ。ハシリコミーズ◾️＜WWW presents betcover!! × ハシリコミーズ＞出演：betcover!! / ハシリコミーズ日程：2026年4月27日（月）会場：渋谷WWW時間：OPEN