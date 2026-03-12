リンクをコピーする

◆プロボクシング▽東洋太平洋女子ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定戦〇漣バル（５回ＴＫＯ）カレアン・リバス●▽東洋太平洋女子フライ級王座決定戦８回戦〇柳尾美佳（判定）山家七恵●（３月１２日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋女子ライトフライ級王座決定戦で、同級２位・漣（さざなみ）バル（２２）＝ワールドスポーツ＝が同級１０位カレアン・リバス（３７）＝フィリピン＝を５回ＴＫＯで下し、フラ