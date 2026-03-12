女優のダコタ・ジョンソン（36）が、自宅で過ごす際は下着姿でいるのがいちばん心地いいと語った。ハーパーズ・バザー誌のインタビューで明かしたもの。映画「ドライブ・イン・マンハッタン」などで知られるダコタは現在、カルバン・クラインのアンダーウェアとデニムラインの新たな顔を務めている。 【写真】恐るべしプロポーション公の場でも下着以上に目のやり場に困る姿 ダコタは