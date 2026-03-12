「欧州ＣＬ・決勝トーナメント１回戦・第１戦、レアル・マドリード３−０マンチェスター・シティー」（１１日、マドリード）当初の予想を覆す試合結果にレジェンド選手も呆然？サッカー元フランス代表のティエリ・アンリ氏が独特の表現で名門チームの底力を讃えた。グループフェーズでベスト８入りを逃しプレーオフに回っていたレアル・マドリードが格上となるマンＣを圧倒する勝利は大方の事前予想を裏切る格好に。米国テレ