＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】行司が見逃さなかった決定的瞬間幕下四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）と幕下二枚目・大花竜（立浪）の取り組みで“まさかの結末”に館内が悲鳴。決定的瞬間を行司が見逃さず見事に裁いた一番となったが、勝った力士も思わず「一体、何が？」というような驚きのリアクションを浮かべていた。果たして何が起こったのか……。脊髄損傷の大ケガから復帰し、関取復帰を