中東情勢の悪化などの影響で、早くも全国のガソリンスタンドでは大幅な値上げが相次ぎ、駆け込み給油が起きています。12日午前8時前の福岡市内のガソリンスタンド。レギュラーガソリンの店頭価格は154円と表示されていますが、この時、値上げの直前です。値上げ前に訪れた客：満タンに入れて。ギリギリセーフって感じ。そして、午前8時を過ぎると154円だったものが180円に変わり、26円の値上げとなりました。値上げ直後に来たお客