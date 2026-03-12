お笑いトリオ、3時のヒロインのゆめっち（31）が12日までにインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルでイメチェンした姿を披露し、反響を呼んでいる。男性スタイリストのインスタグラムに登場。小顔効果がアップするというレイヤーカットを勧められ、カット後にはイメチェンした姿に「すごいすごい！すてき…これ、おしゃれすぎない？」「ちょっと待って、かわいい！いい女！」と興奮して喜んだ。自身のインスタグラムでもあらた