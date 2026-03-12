ベルギー２部でプレーする倍井謙が、鋭いドリブル突破でチームの勝利に大きく貢献した。ベールスホットは現地３月11日、第29節でアンデルレヒトのBチームと対戦。今年１月に名古屋グランパスから期限付き移籍で加入した倍井は、この試合で３度のPKを獲得する好パフォーマンスを披露した。激しい雨のなか行なわれた一戦は、立ち上がりからホームのベールスホットが主導権を握る。開始早々、倍井がドリブルでペナルティエリア