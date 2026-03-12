りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は11日、アウェーで「京都ハンナリーズ」と対戦しました。 ホームで初めて連敗し、迎えたアウェーでの京都戦。 ヴェルカは、序盤から主導権を握ります。 第1クオーターには、前節欠場したイ・ヒョンジュンが2本のスリーポイントを沈めたほか、馬場が相手にプレッシャーをかけてパスミスを誘うと、ミッチェルから再び馬場が速攻を決める