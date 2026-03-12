タレントのGENKING.さんは3月12日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ姿を披露し、新しいネイルも公開しました。【写真】GENKING.のへそ出し美ウエスト「カジュアルスタイルも似合ってます」GENKING.さんは「10年前位にしてた、懐かしのネイルがバズってる事で久々にしてみた」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が、鏡越しの自撮りショットです。ノースリーブのトップスからはへそが露出しており、美しい