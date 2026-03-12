石川県能美市の職員が上司のパワハラが原因で自殺に追い込まれた問題の背景と対策を考えるシリーズ企画。今回は遺族による活動や命を守る取り組みにスポットを当てます。金沢ほっとの会メンバー・Aさん「身も蓋もないけど亡くなった人は守れなかった、亡くなるのは運命だったとは思わないけど誰にも止められなかった。というのが遺族の話を聞いていて思う」こう話すのは、大切な肉親が自ら命を絶った10人ほどの遺族で作る民間の自