介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年1月28日に回答のあった、関東地方在住、72歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：さくら年齢・性別：72歳女性同居家族構成：本人のみ居住地域：関東地方雇用形態：自営業世帯の月の収入：