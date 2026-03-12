食べることは、生きていくうえでもっとも基本的なことですが、免疫機能も体の一部である以上、栄養状態によって大きく変化します。では、免疫力を高めるためには、どのような食生活を送ったらよいのでしょうか。まずは、炭水化物・タンパク質・脂質の三大栄養素に、ビタミン・ミネラルを加えた五大栄養素をきちんとバランス良く摂取することが大切です。基本となる栄養素が土台としてしっかりあるからこそ、食物繊維や乳酸菌などの