ニューウェルブランズ・ジャパン コールマン事業部（以下、コールマン）は、手入れが簡単なメッシュ素材と涼感カラーによってプールをはじめとした夏のレジャー最適な新作チェア「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」の4種を、3月から順次発売する。通気性の高い