シリーズ「熊本地震10年」、震度6弱の揺れが襲った南阿蘇村では、3年前に熊本地震震災ミュージアムKIOKUが完成、約60人の語り部ガイドが経験や学びを語り継いでいます。語り部の1人が伝えているのは「備えの大切さ」です。2023年、東海大学 阿蘇キャンパスの跡地に作られた熊本地震震災ミュージアム「KIOKU」。熊本地震の記憶を風化させず後世につないでいこうと名づけられました。約60人いる語り部ガイドのひと