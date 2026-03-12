東大寺二月堂で行われた「お水取り」で、お堂に浮かび上がる籠たいまつの炎＝12日夜、奈良市（多重露光）世界遺産の東大寺二月堂（奈良市）で12日、古都に春を告げる風物詩の仏教修行「修二会」で、長さ8メートルに上る「籠たいまつ」がお目見えした。修二会は奈良時代から一度も途切れず続く行事で、「お水取り」の名で知られる。たいまつは「練行衆」と呼ばれる僧侶を二月堂まで導く道明かりで、修二会の期間中は毎晩ともさ