◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース第1日（2026年2月12日台湾オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）46年ぶりの海外開催となる今季第2戦が台湾で開幕し、ツアー1勝の金沢志奈（30＝クレスコ）が6バーディー、1ボギーの67をマークし、首位と2打差の2位につけた。昨年9月の日本女子プロ選手権以来のツアー2勝目に向けて好スタートを切った。傾斜のきついグリーンを攻略し、6バーディーを奪った金沢は「パットが