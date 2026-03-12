【ワシントン＝阿部真司】海上輸送の要衝であるホルムズ海峡で、イランの機雷に対する警戒感が強まっている。米国のトランプ大統領は安全性をアピールするが、船舶による航行時の懸念を払拭（ふっしょく）できてはいない。機雷の不安に対処できなければ、開戦した米政権は苦しい立場に追い込まれかねない。トランプ氏は１１日、ホワイトハウスで記者団に「我々は一夜にしてイランのほぼ全ての機雷敷設艦を取り除いた」と述べた